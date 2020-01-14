الجيزة تعقد مؤتمرًا شبابيًا من أجل تجميل الأماكن الأثرية والميادين

عقدت محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا شبابيًا برئاسة تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب والنائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة للمشاركة بالعمل الميداني وإبراز الموهبة لدى الشباب في تجميل وتطوير الأماكن الأثرية والشوارع والميادين بالحى.



وأضاف تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، أن الشباب سيبدأون تجميل وتطوير ودهانات عدد من المناطق من بينها: كوبرى الجيزة المعدنى سور ربيع الجيزة لإظهارها بشكل حضاري، مشيرًا إلى أن عدد للشباب المشارك نحو ٦٠٠ شاب من جامعات مختلفة وخريجي كليات الهندسة وفنون تطبيقية وفنون جميلة وإعلام.



وشدد رئيس الحي، على أهمية مشاركة الشباب في العمل الميدانى لتقوية الانتماء لديهم والعمل على رفعة شأن وطننا الحبيب مصر.



وأعرب الشباب عن مدى سعادتهم بوجود مسئولين يهتمون بهم وإثبات قدراتهم.