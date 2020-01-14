أمطار غزيرة على دمنهور وبعض مدن البحيرة (صور)

شهدت مدينة دمنهور وبعض مدن محافظة البحيرة، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة، ترتب عليها خلو الشوارع من المارة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، وذلك لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



ووجه المحافظ، باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، كما ناشد المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء.