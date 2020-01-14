غدًا.. جلسة للبرلمان العربي بمشاركة رئيس البرلمان الليبي

يعقد صباح غدٍ الأربعاء البرلمان العربي جلسته العامة بأحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.



وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأن البرلمان سيعقد غدا الأربعاء جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي سيلقى كلمة أمام البرلمان العربي يستعرض فيها مواقف السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.