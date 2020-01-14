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الصافى: الجيش الليبي قادر على دحر العدوان التركي (فيديو)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:33 م
حميد الصافي
حميد الصافي
أحلام عبدالرحمن
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قال حميد الصافي، رئيس المركز الإعلامي الخاص برئيس مجلس النواب الليبي، إن مفاوضات موسكو أثبتت القدرات الدبلوماسية لـ عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد القوات العامة المسلحة.

وأضاف الصافي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"عقيلة وحفتر لن يرحبان بأي مبادرات خبيثة تصب في مصلحة دول معينة، وتسمح بالتدخل في ليبيا".

ولفت إلى أنه سيتم اختيار رئيس لمجلس رئاسي جديد، عقب مؤتمر برلين حول ليبيا، ومن ثم اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية حقيقية يشكل وزارته حال الحصول على ثقة مجلس النواب.

وأكد أن الجيش الليبي عازم على تطهير ليبيا من كافة الميليشيات والعناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على ما يقرب من 87% من الأراضي الليبية.

وحول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن ليبيا جزء من الدولة العثمانية قال الصافي: "الجيش الليبي قادر على دحر العدوان التركي، وحماية ليبيا من التدخلات السافرة، ومن حق قائد القوات المسلحة طلب المساعدة من أي دولة عربية في ظل الاتفاقية العربية المشتركة".

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