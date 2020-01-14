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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

16 أسقفا يستقبلون البابا تواضروس في دير العذراء بأخميم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:28 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، إلى دير السيدة العذراء بجبل أخميم، حيث عقد اجتماعًا مع مجامع رهبان أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وأخميم، والملاك ميخائيل بالجبل الشرقي، والشهداء بالجبل الشرقي إلى جانب مجمع رهبان الدير المستضيف.

حضر مع قداسته من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، وهم أصحاب النيافة: الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وأخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

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