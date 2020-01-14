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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القضاء على التعديات بالطرق الموصلة لمطار الأقصر الدولى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:27 م
مطار الأقصر الدولى
مطار الأقصر الدولى
هدى الأمير
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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه في إطار تطوير المركز والمدينة، ووضعها على الخريطة السياحية لمحافظة الأقصر، وفقا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، تم تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال الرفع المساحي ومعاينة التعديات على طريق السوفيتيل الواصل بين مطار الأقصر الدولي وفندق السوفيتيل مدخل مدينة الزينية.

وضمت اللجنة كلا من يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ومسئول الطرق ومسئولى المساحة وإدارة الشبكات والتخطيط العمراني وأملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز.

وجاري تحديد حجم التعويضات اللازمة للأهالى، وإزالة التعديات للبدء في الأعمال فورا.

كما تم نهو أعمال الرفع المساحي لمساحة فدانين و8 قيراط لدراسة إنشاء مركز شرطة وسجل مدني الزينية.

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