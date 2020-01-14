رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بلومبرج»: الجنيه مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:17 م
الجنيه والدولار
الجنيه والدولار
حسن كامل
طباعة
ذكرت وكالة "بلومبرج" العالمية أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال 2019، مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، وكسر حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت "بلومبرج"، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الجنيه المصري سجل ارتفاعًا جديدًا بلغ 1.5% ليصل إلى 15.83 مقابل الدولار أمس، ليتداول في مستوى أقل من 16 جنيها مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017، فيما شهدت البنوك المحلية تدفقات تصل إلى 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه المصري، الذي كان تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن البنك المركزي خفَّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%، منذ أغسطس الماضي، ومن المحتمل أن يخفض معدل الفائدة مرة أخرى إلى حوالي 11.5% يوم الخميس القادم، وذلك وفقًا لاستطلاع آراء محللين اقتصاديين.

ونقلت "بلومبرج" عن محمد أبو باشا ومصطفى البقلي، المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، في مذكرة نُشِرَت اليوم الثلاثاء: "إن هذا يدعم النظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، بفضل معدل العائد الحقيقي المرتفع وتقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة".

بدوره، قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة "نعيم للسمسرة" بالقاهرة إن أحد الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها في المستقبل سيكون التزامات الديون الخارجية لمصر، مضيفا "أنه من المرجح أن يتم تجديد ودائع دول الخليج أو تمديد آجالها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وتابع سانديب: "إذا كان هذا سيحدث، فإنه من المرجح أن يرتفع الجنيه المصري أو يظل في حدود 15.75 مقابل الدولار".

وأشار إلى أن ارتفاع الجنيه المصري يعكس كذلك دخول المستثمرين للسوق للحصول على عائدات مرتفعة قبل خفض الفائدة المتوقع يوم الخميس، حيث ارتفعت طلبات الشراء لأذون الخزانة المصرية خلال آخر عطاءين لتصل إلى حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس الماضي وحده.

ونوهت "بلومبرج" بأن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلبًا بشكل كبير في معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية.

ويتوقع قطاع البحوث ببنك "سوسيتيه جنرال" ارتفاع الجنيه بنسبة 3.7% ليسجل نحو 15.35 جنيه مقابل الدولار، بحلول نهاية العام الجاري.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

إحباط هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

منذ حوالي 8 ساعات

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مقتل عسكري سوداني وإصابة 7 في «تمرد المخابرات»

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد دقائق من افتتاحه.. إغلاق كافيه سعد الصغير بالدقي (صور)

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

تفاصيل إلقاء عامل جثة زوجته في الشارع بالنزهة

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة إحالتها للطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بينها العطش الدائم.. أعراض أمراض البنكرياس

سوء الهضم ينذر بنقص الفيتامينات والمعادن

أفضل علاج طبيعى لعقم الرجال

دراسة: التدخين قد يؤدي إلى الجنون

الرئيس نيوز

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي سلفاكير في جوبا

"بلومبرج": الجنيه المصري مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية

أكاذيب أردوغان وأجداده مع ليبيا (1): أسطورة استنجاد وفد طرابلسي بسليم الأول

"المنصة".. مسلسل درامي يكشف خبايا حرب المعلومات والميديا

منوعات

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

حقيقة المشاعر السلبية للنساء بعد الإجهاض

كشكول

تطبيق عملي لـ التوكاتسو .. طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day"

تعرف على نصيحة وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي

وزير التعليم يرد على شكاوى الطلاب من امتحانات الثانوية المعدلة

"شوقي"يكشف أسس ومعايير وضع امتحانات الثانوية المعدلة

إسلام سياسي

اشتباكات بين الأمن العراقى وعناصر تنظيم داعش شمال غرب بغداد

مريدى الشيخة نور الصباح يحتلفون بذكرى "العارف المندوه" بالغربية

إدعاء كوسوفو يوجه تهم الإرهاب لرجل وامرأة ألبانيين

العراق: إعتقال ثلاثة "إرهابيين" في الأنبار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

الأمسية الشعرية الرابعة من فعاليات ملتقى الشعر العربي (صور)

«قصص جنسية للأطفال» في العالم العربي: دور النشر المجهولة في قبضة البرلمان

مؤلفة «كوكب لونه بينك»: يروي أزمات المرأة في مجتمعها الذكوري

مؤلف «حواديت المآذن»: صنعتُ للقارئ فخا وسقطت فيه