أميرة بهي الدين: «قادر 2020» رسالة للشعب المصري قبل الخارج

قالت الكاتبة أميرة بهي الدين، إن مناورة قادر 2020، كبيرة شاركت فيها كل أفرع القوات المسلحة وكل الأسلحة الجديدة بالأساطيل وحاملات الطائرات والصاعقة، وقوات المظلات، والغواصات، لتوجيه رسالة للمصريين في المقام الأول.



وأضافت أميرة خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هذا هو جيشكم وأسلحتكم، والاستثمارات التي استثمرناها في الأمن والعسكرية المصرية، ما يعطي إحساس بالطمأنينة والحماية".



ولفتت إلى أن الرسالة الثانية من المناورة، موجهة للخارج، والتأكيد على قوة الجيش الذي له ترتيب متقدم بين جيوش العالم.



وأردفت أميرة: "أحيانًا البعض يتحدث حديث غير مسؤول منافي للواقع، وهذا الكلام يقلق المصريين على بلدهم، والرد بالكلام لا يطمئن الناس، بعكس الرد على الأرض عندما نرى الأسلحة والقوات على الأرض، فالمناورة قادر 2020 هي الدرع والسيف المصري لصد أي عدوان والدفاع عن مصر وعن حقوقها الاقتصادية وحمايتها من الإرهاب".

