التفتيش على 15 منشأة ومداهمة 3 مراكز لتجمع الفريزة بالإسكندرية

شنّ حي وسط بمحافظة الإسكندرية، الثلاثاء، حملة مكبّرة على منطقة العطارين بشوارع «جاليس، السلطان حسين، الدكتور محمد رأفت، قيصر، ومحيط المستشفى الأميري"، بمشاركة إدارات "المتابعة، رخص المحلات، إشغال الطريق، النظافة، والرصد البيئي والإدارة العامة للرصد البيئي".



تم خلال الحملة المرور على 15 منشأة متنوعة من: "محال، مقاهي سوبر ماركت، ومخابز"؛ للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعملها، وحصر المخالفات البيئية ومخالفات التراخيص والاشغالات والتعديات، وتم رفع وإزالة جميع الاشغالات والتعديات في الحال والتحفظ عليها.



كما تم مداهمة 3 مراكز لتجمع الفرّيزة، والتحفظ على الجواني المستخدمة في تجميع القمامة ونواتج الفرز؛ خاصة في ظل وجود هذه البور بأماكن توثر علي الصحة العامة كـ «سور مدرسة صفية زغلول التجريبية بمحطة الرمل، شارع السلطان حسين ومحيط المستشفى الأميري الجامعي".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات البيئية المتمثلة في عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، ومخالفات التراخيص المتمثلة في الإدارة بدون ترخيص، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر.