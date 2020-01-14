أمير كرارة يكشف تفاصيل صورة جمعته بأحمد عز

كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل صورة جمعته بالفنان أحمد عز، مؤكدًا أنها جاءت بالصدفة خلال تصويرهما.



وقال خلال لقائه في فضائية dmc باحتفالها بعيد ميلادها الثالث، إنه كان يصور فيلم "كازابلانكا"، وأحمد عز كان يصور "الممر"، في مدينة الإنتاج وتقابلنا، مؤكدًا أنه لا يفكر من الذي حقق إيرادات أكثر لأنه يحب الخير للجميع.



وأضاف أن برومو فيلم "الممر"، أول من شاهده هو الفنان أحمد عز، والذي أكد له أن الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قريب من فيلم "ولاد رزق"، وقال له: "الفيلم ده هياكل مع الناس".



وتابع: "فيلم "كازابلانكا"، كسر حاجز الـ 85 مليون جنيه، وجاء فيلم "ولاد رزق"، وتخطى هذا الرقم، وتبعهما فيلم "الفيل الأزرق"، للفنان كريم عبد العزيز وتخطى الرقمين"، مشيرًا إلى أن هذا يفرح لأن صناعة السينما بدأت في العودة بقوة.

