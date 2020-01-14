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تكنولوجيا

رائدة ناسا تثير نظرية «الأرض المسطحة» مجددًا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:47 م
الأرض
الأرض
وكالات
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يتمتع رواد الفضاء في موقعهم على متن المحطة الفضائية الدولية برؤية فريدة من نوعها لكوكب الأرض، لن يتمكن معظم الناس من الحصول على فرصة مثيلة لها.

وتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على ارتفاع نحو 400 كم، وتقوم بنحو 16 رحلة حول كوكبنا كل يوم.

وخلال هذا الدوران، يسعى رواد الفضاء لتوثيق مهماتهم بالتقاط صور عديدة وفريدة من المدار لكوكبنا، بينها صور التقطتها مؤخرا رائدة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، تظهر من محطة الفضاء "الأفق المتغير باستمرار" لكوكبنا.

وقامت جيسيكا مائير بنشر الصور في تغريدة لها على حسابها الشخصي في "تويتر". وعلى الرغم من أن الأرض تبدو مستديرة بوضوح في الصور، إلا أن العديد من مشاهديها المشككين وغير المقتنعين بكروية الكوكب، عادوا لادعاء أن كوكبنا مسطح.

وعلق أحدهم قائلا إنها حركة جيدة بالتقاط الصورة بتقنية "عين السمكة" (fish eye)، "لكن الأرض مسطحة"، وأضاف آخر: "إنها تقنية عين السمكة التي جعلت الأرض تبدو وكأنها مستديرة، ولكن في الواقع، الأرض مسطحة".

وفي حين أن منظري المؤامرة هؤلاء مقتنعون بأن الأرض مسطحة، فقد عرف البشر بالفعل أن الأرض مستديرة لأكثر من ألفي عام.

وأوضحت ناسا: "قاس الإغريق القدماء الظلال خلال الانقلاب الصيفي وحسبوا محيط الأرض أيضا. لقد استخدموا مواقع النجوم والأبراج لتقدير المسافات على الأرض، وعلى الرغم من أن كوكبنا كروي، فهو ليس كرة مثالية بسبب القوة الناتجة عن دوران الأرض، يكون القطبان الشمالي والجنوبي مسطحان قليلا، كما إن دوران الأرض والحركة المتذبذبة والقوى الأخرى تجعل الكوكب يتغير ببطء شديد، لكنه ما يزال مستديرا".

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