الأنبا رافائيل يناقش «الحياة الكنسية» بمعهد الرعاية

ألقى الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، مساء الثلاثاء، محاضرة عن موضوع "مدخل إلى الحياة الكنسية، وذلك بمعهد الرعاية والتربية المسيحية الأرثوذكسي.



وشارك الحضور في محاضرة الأنبا رافائيل طلاب الفرقة الأولى بالمعهد، وذلك تحت رعاية الأنبا موسى الرئيس الأعلى لمعهد الرعاية والتربية المسيحية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.