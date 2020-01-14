إيران: إسقاط الطائرة الأوكرانية خطأ فرضته علينا أمريكا

صرح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في نبأ عاجل له، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية «خطأ فرضته علينا الولايات المتحدة».



وأضاف علي حاجي زادة أنه وبعد القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد، كانت طهران تتوقع ردا أمريكيا، معلنا أن الولايات المتحدة تلقت صفعة قوية ولم تتمكن من الرد، مشيرا إلى أن إيران تحولت إلى قوة عظمى.



ودعت إيران خبراء أجانب من كندا والولايات المتحدة وأوكرانيا وفرنسا للمشاركة في التحقيق.



وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني في هذا الشأن «لم نمس شيئا، لم ننقل حطام الطائرة ولم نعبث بمكان (التحطم) ولم ننقل منظومة الدفاع الجوي (التي أطلقت الصاروخ الذي أسقط الطائرة) ولم نغير تقارير الرادارات».