«الوطنية للصحافة» تنعي نجل مايا مرسي

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وتدعو الله أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان.



وقالت الهيئة في بيان: ندرك حجم الحزن الكبير لحدث هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، ولسيدة فاضلة عرفت بالتفاني في خدمة قضايا المرأة، وشاء الله العلى القدير أن يسترد وديعته، وتدرك الموقف الصعب الذى تمر به الأسرة الكريمة بفقدان شاب في مقتبل العمر، ولا نملك إزاء مشيئته سبحانه وتعالى إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون"، "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتناشد الهيئة وسائل الإعلام أن تقدر أحزان الأسرة وتحترم خصوصيتها، وأن تلتزم بنشر خبر الوفاة والنعى، دون الإفراط فى نشر موضوعات وصور تتسبب في مزيد من الألم، وتدعو للفقيد بواسع رحمته وللأسرة بالصبر.