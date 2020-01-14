أمير كرارة يكشف كواليس مسلسل «الاختيار» ولقاءه بزوجة المنسي

كشف الفنان أمير كرارة، كواليس مسلسل "الاختيار"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2020، والذي يتناول قصة الشهيد العقيد أحمد المنسي قائد 103 صاعقة.



وقال أمير كرارة، خلال لقائه في فضائية dmc بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الثالث، إنه قبل بداية التصوير بشهرين كان يتواجد مع مجموعة شخصيات من القوات المسلحة مقربين من المنسي، وكذلك زوجته، والتي قابلها أكثر من مرة لكي يعرف تفاصيل عنه داخل منزله وكيف كان يتعامل مع أطفاله والمقربين منه والأكلات التي يحبها.



وأضاف، أنه فوجئ بأن أكثر الأشياء التي كان يفعلها المنسي هو يقوم بها في حياته الشخصية، حتى أصدقاؤه يقولون له إنهم يشعرون بأنهم يجلسون مع المنسي لقوة التشابه بينهما.



وأكد أن أصدقاء المنسي تحدثوا معه من بداية تقديمهم في الكلية وحتى وصولهم لسيناء، وحكوا عنه وعن كل أصدقائه، وأكد أنه استفاد كثيرًا منهم، وأنه طوال فترة التصوير يوجد أشخاص من الشئون المعنوية لأنه سيكون أول عمل عن هذه المرحلة.

