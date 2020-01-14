معهد الرعاية والتربية يناقش «الإعداد للزواج» غدًا

يناقش معهد الرعاية والتربية المسيحية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غد الأربعاء، موضوع «الإعداد للزواج» ضمن محاضرات قسم الإرشاد الأسري.



يناقش موضوع «الإعداد للزواج» الدكتورة أزهار تادرس الأستاذ بقسم الإرشاد الأسري بالمعهد، ويأتي ذلك تحت رعاية الأنبا موسى الرئيس الأعلى لمعهد الرعاية والتربية المسيحية الأرثوذكسي.