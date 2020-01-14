هل بسنت نور الدين إخوانية؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على ما نشرته صفحة الأزهر عن التحضير لندوة في جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب تحاضر بها الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بسنت نور الدين.



وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الغريب أنه بعد نشر الأزهر لهذا التنويه عن الندوة، شن المتابعين حملة هجوم واسعة على بسنت نور الدين واتهموها بأنها إخوانية.



وواصل الباز، أنه تم تداول صور لتدوينات قديمة من حساب يحمل اسم بسنت نور الدين وصورتها، والتي تهاجم فيها الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وتسخر من المسؤولين المصرين.



واستكمل الباز، أنه عندما تمت مراجعة صفحة بسنت لم نجد لهذه لتدوينات أي أصل، مضيفا: "أن الأمر الآن بين يدي بسنت، فعليها أن تخرج للرد ببيان واضح تكشف فيه حقيقة هذه التغريدات، وهل هي منتمية لجامعة الإخوان الإرهابية أم لا؟".

