عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

كان لنجوم السينما عادات خاصة أثناء شهر رمضان، فمنهم من يفطر ومنهم من يحرص على صيام أيام الشهر كاملة، بل يشدد على أن يكون طاقم الفنانين الذين يعملون معه في فرقته المسرحية صائمين.

نشرت مجلة المصور في عددها الصادر، 11 يونيو 1951، من شهر رمضان، تقريرًا عن عادات شهر رمضان في الوسط الفني خلال منتصف عشرينيات القرن العشرين بعنوان "رمضان في الوسط الفني بين الأمس واليوم".

وجاء في تقرير "المصور" أن الفنان يوسف وهبي كان يمتنع عن الطعام فقط خلال شهر رمضان، ويدخن السجائر ويتناول القهوة، وفي وقت الإفطار يكون أول الجالسين على مائدة الإفطار، ثم يغادر المسرح. في حين أن الفنان نجيب الريحاني كان يشدد على عمال وفناني فرقته بالصيام طوال الشهر.

أما الفنانة هدى سلطان، قالت في حوار صحفي لها بجريدة الأهرام، أن لقاءها الأول بالفنان فريد شوقي كان في أحد مواقع تصوير أحد الأفلام، وعرض عليها أن تتناول مشروب "حاجة ساقعة"، لكنها ردت: أنا صائمة، فاندهش من إجابتها، فقاطعته :"وكمان بصلي، غريبة؟"، فرد عليها:"أبدًا..أبدًا".

