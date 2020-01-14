أول تعليق لمحمد منير بعد عزاء مدير أعماله

شكر الفنان محمد منير، كل من واساه في رحيل محمود أبا يزيد، ابن عمه وزوج شقيقته، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».



وكتب «منير»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بالأمس كان عزاء أخي وتوأم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود أبا يزيد، لم أشعر بالعزاء كان لقاء مع التسامح والحب والدفء شعرت أمس أننا نملك قدرة الحب معًا».



وأضاف: «شعرت بحبكم جميعًا أولادي، زملائي، أصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا أهلي وعائلتي وسندي، شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة بالدفء والحب، شعرت للمرة المليون بشعور العائلة».



واختتم: «باسمي واسم كل أفراد عائلتي أقول لكم من قلبي شكرا لكم جميعًا، رحم الله محمود أبا يزيد وسبحان من له الدوام».