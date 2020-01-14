مقتل عسكري سوداني وإصابة 7 في «تمرد المخابرات»

قتل عنصر من الجيش السوداني وأصيب 7 آخرون، منذ قليل، جراء إطلاق نار متقطع في ضاحية كافوري المقر الرئيسي لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.



ودخلت مدرعات ودبابات للجيش السوداني إلى منطقتي كافوري والرياض في العاصمة الخرطوم، لاحتواء تمرد نفذته مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات منذ ساعات، وفق قناة "العربية" في نبأ عاجل.



وأشارت القناة إلى أن مواطنين من منطقة كافوري غادرو منازلهم، وعمل الجيش على تأمين مسارات لهم للخروج بعد تصاعد إطلاق النار، بعد تمرد منسوبين من جهاز المخابرات العامة.



وأقدم مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات بالسودان، اليوم، على إطلاق نار بشكل عشوائي والتمرد، بعدة مناطق في الخرطوم، فيما ألقت السلطات القبض على مجموعة من العسكريين المتمردين من هيئة العمليات التابعة للجهاز الاستخباراتي.



وأكد وزير الإعلام السوداني، في وقت سابق، أن ما حدث مجرد "حركة احتجاج محدودة"، وأن القوات المسلحة تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع.