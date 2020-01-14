«أهل مصر» يبدأ أولى حلقاته من قهوة بلدي عبر SkyNews عربية

انطلقت أولى حلقات برنامج "أهل مصر" على شاشة سكاي نيوز عربية، والذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، مدير مكتب القناة في القاهرة.



وشهدت الإطلالة الأولى للبرنامج ظهور مقدمه وضيوفه من "قهوة بلدي" فى أحد أحياء الجيزة الشعبية، حيث ناقش عمر مع الخبير الاقتصادي محسن عادل، والنائب البرلماني عمرو الجوهري "مؤشرات الاقتصاد المصري".



فيما انضم قبل نهاية الفقرة الأولى لقائمة الضيوف "صاحب المقهى" الذي تحدث هو الآخر عن مدى شعور المواطن البسيط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ومطالبه من الحكومة فى المرحلة المقبلة.



وعلى متن أحد المراكب فى محافظة المنيا بصعيد مصر، أجرى سمير عمر حوارًا مع وزير النقل كامل الوزير، عن ملف سكك حديد مصر، ومشروعات الوزارة المستقبلية فى إطار تعظيم المنظومة، وتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين.



وفي الحلقة أيضا احتفى مقدم "أهل مصر" بذكرى مرور ٦٠ عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية، وتأثيرها على المستويين العربي والدولي، حيث حلا الفنانان محمد رؤوف أحد أقدم مطربي فرقة رضا، ونبيل مبروك أحد مؤسسي الفرقة ضيوفًا فى الفقرة الأخيرة التى قُدمت من منزل الأخير.



ويتناول "أهل مصر" مختلف أوجه الحياة في مصر، كما يمزج بين فكرة التحقيقات التليفزيونية والبرامج الحوارية، التى تلقى تفاعلًا ملحوظًا من المشاهدين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.



ويبث برنامج "أهل مصر" في السابعة مساء الثلاثاء من كل أسبوع، ويعاد بثه للمرة الأولى في الواحدة صباح الأربعاء كما يبث للمرة الثالثة في الواحدة من ظهر الأربعاء.