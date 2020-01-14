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الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب» عن محاكمة ترامب: الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:01 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن جلسة التصويت على إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب سوف تعقد غدا الأربعاء.

وقالت بيلوسي، في بيان، إن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة، والدستور يتطلب إجراء المحاكمة، مشيرة إلى أن التصويت سيجرى على التهمتين الموجهتين لترامب بسوء استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس إلى جانب اختيار هيئة المحلفين.

ورفضت بيلوسي الرد على أي أسئلة من الصحفيين حول محاكمة ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت يوم الأربعاء على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار، أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضا أسماء فريق "المديرين" الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة، بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس.

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