صرخة مواطنة: «أشقاء قاتل زوجي كسروا المحل»

على خلفية ما نشر بشأن شكوى لإحدى المواطنات، تضررت خلالها من قيام أشقاء قاتل زوجها بترويج المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وقيامهم بتهديدها وترويع أبنائها.



تم استدعاء الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبسؤالها، أفادت بتعرضها للسب والقذف وتكسير زجاج المحل الخاص بها من قِبل أشقاء مرتكبى جريمة مقتل زوجها، وطلبت أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض لها ولأبنائها.



وباستدعاء والدة المشكو فى حقهم (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وبسؤالها، أفادت بأنها الزوجة الثانية للمتوفى "زوج الشاكية"، وأنها عقب حدوث الواقعة تركت محل إقامتها هى وأولادها وأشقاؤها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتقيم حاليًا بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ التعهد اللازم عليها وذويها بعدم التعرض للشاكية.