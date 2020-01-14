تامر حسني ينفي تقديم برنامج مواهب غنائية
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:49 م
محمد مجديطباعة
نفى الفنان تامر حسني ما أثير مؤخرًا حول تحضيره برنامج اكتشاف مواهب، يقوم بتصويره هذه الفترة، لعرضه خلال الأيام المقبلة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».
وعلق تامر قائلًا: «كل شوية ألاقي خبر إني بحضر برنامج مواهب.. في الحقيقة دا خبر غير صحيح، أنا مش بعمل أي برامج ولو في برنامج هقولكم».
وعلق تامر قائلًا: «كل شوية ألاقي خبر إني بحضر برنامج مواهب.. في الحقيقة دا خبر غير صحيح، أنا مش بعمل أي برامج ولو في برنامج هقولكم».