ماكينة حصاد تقتل مزارعًا بالبحيرة

لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، نتيجة اصطدام ماكينة حصاد زراعية به، أثناء العمل بقرية الخرطوم التابعة لدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، أثناء العمل.



تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد عوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر، بوصول جثة إلى مستشفى مركز بدر.



وعلى الفور انتقل النقيب عبدالرحيم عمرو معاون مباحث المركز، وبالفحص تبين مصرع " أسامة. م. ح، 30 عامًا"، فلاح ومقيم بمركز بدر إثر اصطدام ماكينة حصاد زراعية به أثناء العمل مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.