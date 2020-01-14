بعد دقائق من افتتاحه.. إغلاق كافيه سعد الصغير بالدقي (صور)

شن حي الدقى، حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، أوقف فيها افتتاح كافيه بشارع جدة، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص وتسبب فى إزعاج المواطنين.



وأكد الحي في بيان له، أنه استجابة لشكاوى المواطنين، صادرت الحملة محتويات الكافيه وتم إيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.



جاءت أعمال الحملة حسب تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتصدي الفوري لكل ما يسبب إزعاجا للمواطنين والعمل الفوري على حل الشكاوى.