استعدادًا لانتهاء المُهلة.. الجيش السودانى يعزز انتشاره بالخرطوم

عزز الجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشاره في العاصمة الخرطوم، في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة، تزامنا مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة 4 ساعات التي قدمها للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.



وأدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يتواجد فيه مقر هيئة العمليات لجهاز المخابرات.



كانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني، أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية، بينما أغلقت قوات الجيش السودانى المجال الجوي فوق العاصمة.



وأشار بيان صادر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".



وقال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.