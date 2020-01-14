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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الهادي عباس يدخل معرض الكتاب بـ«سراديب الدهشة»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:58 م
عبد الهادي عباس
عبد الهادي عباس
مصطفى الجنيدي
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يصدر في معرض الكتاب الشهر المقبل الكتاب الجديد للزميل عبد الهادي عباس، مساعد مدير تحرير جريدة الأخبار، (سراديب الدهشة.. قراءات في الشعر والنثر)، وهي قراءة نقديّة في الأدب العربي الحديث، ويمتاز الكاتب بأسلوبه الأدبي الرّصين، وتمكنه من أدواته البلاغية والنقدية.

يقول عباس إنّ هذا الكتاب بحوث ودراسات عجلى في الشعر والنثر، أشتات مجتمعات في الشعر والنثر كتبتها إبّان دراستي في دار العلوم، نضّر الله أيامها وسقاها هاطل الديم، إذ كان القلب أخضر وأملود الشباب أنضر، ربما يكون قد تغير بعضها الآن بعدما امتاح العقل من بئر الحياة ما يسد به ظمأه المعرفي، وربما لا تزال هناك آراء لا تزال تقبض على جمر براءتها الأولى، تحول دون الانسراب إلى تعقيدات النقد الحديث وطرقه الوعرة.. تلك هي سراديب الدهشة.. دهشتي الأولى في عالم الكلمة.

يضيف أن الكتاب يضم قراءات شتى في شعر العقاد، وأبي همام وأدونيس، كما يضم الكِتَابُ قِرَاءَاتٍ شَتَّى يحوي دراسات في الموشحات الأندلسية، البدايات التاريخية والتشكيلات الفنية، وكذلك بحوثا في النثر الأدبي: بنية الرسالة السياسية عند الإمام علي، وقراءة نقدية لرواية قنديل أم هاشم ليحيى حقي، وملامح الأسطورة في المسرح المصري، وغيرها من النظرات التي أرجو أن تفيد القارئ العادي كما تفيد الدارس المتخصص.

 حصل عبد الهادي عباس مؤخرًا على درع مجمع اللغة العربية؛ نظرًا لدوره الكبير في الحفاظ على لغة الضاد من خلال مقالاته في صحيفة الأخبار أو المنابر الثقافية التي يطل منها على متابعيه من خلال ما يرصده في بحوثه أو مشاركته في الندوات الثقافية التي يُدعى إليها.

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