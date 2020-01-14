مديرية أمن دمياط تحتفل بـ«أصحاب الهمم»

نظمت مديرية أمن دمياط، بقيادة اللواء إسماعيل حسين، احتفالية خاصة بالأطفال ذوي الهمم ودور الرعاية بشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، حيث تم تنظيم الاحتفالية في نادي الشرطة بمدينة دمياط.



حضر الاحتفالية عدد من القيادات الأمنية، وحسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وقيادات التأهيل الاجتماعي بالمديرية والأسرة والطفولة.



وشهد الحفل فقرات فنية وترفيهية وأنشطة للأبناء، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.



كما ألقى قيادات مديرية الأمن ومديرية التضامن الاجتماعي كلمات عن دور الأطفال وتحدي الإعاقات وتحقيق مراكز رياضية وفنية متقدمة على مستوى المحافظة.