أحمد موسى: قاعدة برنيس العسكرية أنشأت في أقل من عام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قاعدة برنيس العسكرية أنشأت في أقل من عام، وتضم أحدث القطع الحربية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتفقد القاعدة من الجو في مارس 2019.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القاعدة ستكون مركزا عسكريا مهما في منطقة في غاية الأهمية، ولها أهمية عسكرية واستيراتيجة، وتعتبر لسان داخل البحر.



وأردف: "القاعدة ستكون مركزا عسكريا مهما ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر".



ولفت إلى أن غدًا المرحلة النهاية لهذه المناورة، وهي أكبر مناورة عسكرية لم تحدث منذ عام 2011.

