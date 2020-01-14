أول أبريل.. نظر نقض إعدام راهبين بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

قال المستشار ميشيل حليم من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، إن محكمة النقض حددت جلسة أول أبريل لنظر النقض في إعدام راهبين بتهمة قتل رئيس دير أبومقار.



وأضاف «حليم» في تصريحات لـ«الدستور» أن ذلك جاء بعد قبول النقض في القضية بعد مذكرة تقدمت بها هيئة الدفاع عن الراهبين.



وقضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، في أبريل الماضي 2019 بالحكم بالإعدام شنقا على وائل سعد، الراهب أشعياء والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبومقار بوادي النطرون.



وتقدمت هيئة الدفاع عن الراهبين بمذكرة لمحكمة النقض في مايو الماضي، ووضعت هيئة الدفاع أسباب النقض على الحكم.