السعودية تحذر رعاياها في السودان

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في السودان، اليوم، بيانا بشأن الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم.



وقال الحساب الرسمي للسفارة في الخرطوم: «تطلب السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات أمنية من السلطات السودانية».



وأطلقت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.



وأشار بيان صادر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".



قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي أن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.