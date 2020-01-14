«التضامن» تعتزم انشاء مراكز لعلاج الإدمان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف خفض الطلب على المواد المخدرة بين الشباب وحمايتهم من التعاطي والإدمان وتوفير سبل الدمج والتأهيل من خلال توعية طلاب الجامعات والمدارس والكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الوظيفي للدولة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز العلاج بالمحافظات المختلفة وتطوير خدمات الخط الساخن والتوسع في توفير العلاج بالمجان.



جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، الذي بدأ منذ قليل، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لعرض استراتيجية عمل الوزارة من يناير ٢٠٢٠ حتى يونيو ٢٠٢١، وتقوم على توفير العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد.