المؤتمر الدائم للمرأة يطالب بالتصديق على اتفاقية مناهضة التحرش في العمل

طالب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم ١٩٠، الصادرة في ٢١ يونيو عام ٢٠١٩، الصادرة من منظمة العمل الدولية في مؤتمرها السنوي بجنيف، لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.



وأوضح المؤتمر الدائم للمرأة في اجتماعه اليوم، أن تلك الاتفاقية توفر حماية قانونية لجميع العاملات والعمال، حيث تعتبر بمثابة القانون الوطني في قوتها، حيث تنضم أي دولة وتصدق على ما جاء بها من حقوق، وهو ما يؤكده الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ بمادته رقم ٩٣، بإلزام الحكومة المصرية بتعديل قوانينها وفقا لأي اتفاقية تنضم وتصدق عليها بالموافقة.



وأكد المؤتمر أنه من حق كل فرد أن يعيش في عالم خال من العنف والتحرش؛ لتشكيل مستقبل عمل قائم على الكرامة والاحترام، مشيرا إلى أن العنف والتحرش يؤثر سلبا على صحة الشخص وكرامته.