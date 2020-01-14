«مبارك الآتي باسم الرب».. أقباط طهطا يرحبون بزيارة البابا تواضروس

تستعد إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الأربعاء، لتدشين إحدى كنائسها.



وانتشرت بإيبارشية طهطا لافتات المحبة التي تحمل صور قداسة البابا تواضروس الثاني، استعدادا لاستقباله بالإيبارشية برعاية الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.



ورحب بعض أقباط الإيبارشية بمختلف كنائسها بزيارة البابا تواضروس من خلال كلمات المحبة والترحاب بزيارته، ومن بينهم أقباط كنيسة نجع رزق شنودة والذين رفعوا بشوارع القرية التي سيمر بطريقها البابا تواضروس غدا، لافتات تحمل كلمات "مبارك الآتي باسم الرب" في لافتة محبة من جانبهم لقداسته.