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الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"ترد الدين" .. لماذا تدعم "المجر" إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية؟

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:41 م
نتنياهو
نتنياهو
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ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن المجر أعربت عن دعمها لإسرائيل ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "جرائم حرب إسرائيلية" أعلنت وزارة الخارجية المجرية يوم السبت، مؤكدة لإسرائيل "استمرار دعمها السياسي".

كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت في الشهر الماضي في نهاية تحقيق أولي استمر لخمسة أعوام، أنها خلصت إلى استنتاج بأن "هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق في الوضع في الضفة وغزة".

وانتقدت إسرائيل القرار بشدة وشككت في اختصاص المحكمة بالبت في المسألة. في أعقاب إعلان بنسودا، ثم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسائل لعدد من قادة الدول التي تُعتبر صديقة لإسرائيل طلب فيها دعم بلادهم للموقف الإسرائيلي.

قبل أيام استجابت المجر، حيث أعرب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في رسالة وجهها لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس رد فيها على الطلب الإسرائيلي: "نعتقد أن موقفكم بشأن انعدام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية له ما يبرره"، وقال "سيارتو" إن بودابست "تقاتل باستمرار ضد حملات تهدف إلى خلق صورة سلبية لدولة إسرائيل في منظمات دولية مختلفة مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”. ووعد بـ"استمرار الدعم السياسي لإسرائيل في المسائل ذات الاهتمام المشترك” وضمان “استمرار صداقتنا وشراكتنا في الأمور التي تهم بلدكم".
وهو ما طرح تساؤلاً : لماذا تدعم المجر إسرائيل إلى هذا الحد؟

كما يبدو أن علاقة المجر بإسرائيل، ازدادت قوة بسبب العلاقة الشخصية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان، وهي العلاقة التي وجهت لنتنياهو انتقادات بشأنها بسبب مواقف "أوربن" تجاه المنظمات المجرية واليسار، وخاصة ضد الملياردير اليهودي المجري جورج سوروس، الذي يحاربه أيضاً نتنياهو من جانبه إرضاء لـ"أورابن.

في يوليو عام 2018، قام زيارة رئيس الحكومة المجري، فيكتور أوربان بزيارة لإسرائيل ووقتها تم الكشف عن العلاقة القوية التي تربط أوربان بنتنياهو، وفي يوليو 2017، قام نتنياهو بزيارة للمجر كانت الأولي من نوعها بعد 26 عاماً وتحدث المراقبون أنه خلالها تم تعزيز العلاقات الإسرائيلية المجرية.

ومن جهة أخرى، تحدثت تقارير إسرائيلية أن هناك فى بودابست من أراد وساطة إسرائيل لدى الإدارة الأمريكية من أجل وقف المقاطعة السياسية، وإعداد لقاء يجمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس الحكومة المجرية، الذي يرفض لقاءه على خلفية علاقة أوربان الوثيقة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبالفعل ألتقى ترامب بأوربان في مايو الماضي، وهناك من يقول أن "نتنياهو" هو من دفع بهذا اللقاء، وأن موقف أوربان الآن من المحكمة الجنائية الدولية نوع من رد الدين لنتنياهو.

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