تعليم الوادي الجديد تستعد لانطلاق امتحانات الإعدادية غدًا

استعد قطاع تعليم الوادى الجديد مساء اليوم، لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة.



وقال صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ غدا الأربعاء ١٥ من يناير وتستمر حتى الأربعاء ٢٢ من نفس الشهر.



وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، لتأمين المدارس الموجود بها لجان وكذا تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة من وإلى الإدارات التعليمية المختلفة موجها لجميع القائمين على العمل بخالص الشكر والتقدير لتعاونهم الدائم من أجل مصلحة طلابنا.



وأكد على تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحانات، والتنسيق مع لجان نظام المراقبة لتوفير الأعداد المناسبة من الملاحظين وورؤساء اللجان.



وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على توفير جميع سبل الراحة الاحتياجات اللازمة للطلاب من أجل أداء الامتحانات في جو مناسب، بالإضافة إلى تجهيز اللجان بالمقاعد والأثاث الكافي والنظافة العامة داخل المدرسة ونشر جدول الامتحان ودليل اللجان فى مكان واضح.



ونبه على عدم استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين.