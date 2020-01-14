هجوم صاروخى على معسكر التاجى شمال بغداد

وقع هجوم صاروخي عنيف، منذ قليل، استهدف معسكر التاجي شمال بغداد، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم ولم يسفر القصف عن سقوط إصابات حتي الآن، وفقًا لما أفاد موقع العربية في نبأ عاجل.



جاء ذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وإعلان أمريكا مسئوليتها عن الحادث.



وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قُتل فى إطار استراتيجية أوسع لردع التحديات التى يشكلها خصوم الولايات المتحدة والتى تنطبق أيضًا على الصين وروسيا، مما يخفف من التأكيد بأن أكبر جنرال إيرانى قُتل لأنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على أهداف أمريكية.