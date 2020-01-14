«التضامن»: رقابة إلكترونية على ٥١٠ مؤسسة رعاية

بدأ منذ قليل، اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.



وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية عمل الوزارة من يناير 2020 حتى يونيو 2021 وتقوم على أن مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الرعاية وأحكام آليات الرقابة عليها واستحداث الرقابة الإلكترونية على ٥١٠ مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسة دفاع اجتماعي ومؤسسة أحداث بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والقيادات المجتمعية وتطوير برامج تنمية الأطفال ودمجهم أسريا واجتماعيا.



وأضافت الوزيرة خلال الاجتماع، أن استراتيجية الوزارة تتضمن أيضا القضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوى وتطوير برامج التأهيل والتدريب للأطفال الذين تم التعامل معهم من خلال برامج الوزارة والجمعيات الأهلية، كما تم تطوير نظم الرعاية الأسرية وتنمية ١٠٠٠ حضانة في المناطق الأكثر فقرا والمحرومة من خدمات رعاية الطفولة المبكرة.