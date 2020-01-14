‪‎‪ صلاح فوزي: مصطفى قاسم ضُبط في رابعة ولا معتقلين بمصر

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني للسجين المتوفي مصطفى قاسم.



وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «الذي أثار هذه الضجة هو أن المتوفي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى أصوله المصرية».



وأضاف: «ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط حول اعتقال السجين المتوفي كلام خاطئ»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي أو جنائي بمصر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغائه.



وأوضح أن السجين المتوفى ألقي القبض عليه في أحداث عنف وإرهاب خلال فض اعتصام رابعة، ثم واجه حكما باتا من المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا، مشيرًا إلى أن محامي السجين المتوفي أكد أنه توفي إثر إضرابه عن الطعام منذ عام 2018، حيث كان يتناول سوائل.



وتابع: «بعدما ساءت حالة السجين نقل إلى مستشفى السجن، وبعد تدهور الحالة تم نقله إلى مستشفى القصر العيني»، مؤكدًا أن المعاملة في السجون المصرية تتم بإنسانية كاملة.