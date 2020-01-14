براتب 2500 جنيه.. فرص عمل بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن توافر فرص عمل بمصنع لضفائر السيارات في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، براتب شهري يبدأ من 2500 جنيه.



وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن من مميزات العمل بالمصنع: تأمين صحي خاص مع تغطية علاجية كاملة، وتأمين صحي شامل حكومي، الترقي حسب الكفاءة والخبرة، توفير وسائل مواصلات مجانية، توفير حضانة لأبناء العاملات مدفوعة من الشركة، تتحمل الشركة مصروفات مستندات التعيين للمتقدمين الجدد، وإجازات سنوية مدفوعة الأجر.



وأكدت أن هناك هدايا ومكافآت شهرية للعاملين المتميزين والملتزمين، ورحلات شهرية داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة التقدم إلى مقر الشركة مباشرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.