«المغدورة».. أصالة: بكيت كثيرًا أثناء تصوير «شامخ»

حققت الفنانة أصالة نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا فى أول حفلاتها خلال عام ٢٠٢٠، الذى قدمته فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، قبل أيام، بحضور عدد كبير من جمهورها، وذلك لصالح إحدى الجمعيات الخيرية التى تدعم مرضى سرطان الثدى، وتبرعت بأجرها كاملًا لهؤلاء المرضى.



وقالت أصالة، لـ«الدستور» عقب انتهاء الحفل، إنها لم تتردد لحظة عندما تحدث معها المسئولون عن الحفل وأخبروها بأنه لصالح دعم مرضى سرطان الثدى.

وأضافت: «الحفل عمل إنسانى فى المقام الأول، لذلك كان الدافع قويًا لتقديمه دون أى تردد، وتنازلت عن أجرى عليه بالفعل، لكن الأهم من ذلك هو أن هذه المناسبات وما تحمله من مستوى عال من الإنسانية تحتاج لنوعية معينة من الموسيقى والأغانى التى تتناسب مع حجم الألم، والحقيقة أننى شعرت بسعادة كبيرة من تفاعل الجمهور معى أثناء غنائى».



وتحدثت أصالة عن «فيديو كليب» أغنيتها الجديدة «شامخ» الذى حقق مليون مشاهدة فى أول ٢٤ ساعة من طرحه على قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، معربة عن سعادتها الشديدة بنجاحه، خاصة أنها لم تتوقع أن يحب الجمهور الأغنية بالشكل الذى ظهرت عليه، فلأول مرة تظهر بهذه الجرأة فى الأداء التمثيلى.

وعن كواليس «الفيديو كليب»، قالت إنها بكت كثيرًا أثناء التصوير، لأنها تحب البكاء فى الطبيعى، فعلى الرغم من أن دموعها عزيزة عليها، تبكى وتقدر جدًّا المشاعر.

واعتبرت أصالة أغنية «شامخ» تمهيدًا لألبومها المقبل المقرر طرحه خلال الأشهر المقبلة، وتعمل عليه حاليًا وسجلت جزءًا كبيرًا من أغانيه، وسيكون بشكل كامل باللهجة الخليجية.



وردت على الاتهامات بسرقة فكرة فيديو كليب الأغنية من «كليب» آخر لمطربة أجنبية، بأنها لا تجد فى ذلك مشكلة أو أزمة، خاصة أنه لم يتضرر أى شخص، بل بالعكس، الجمهور أحبه جدًا.



وأشارت إلى أن الكليب هو التعاون الأول مع مخرجة الكليب نهال نبيل، التى رشحها لها شقيقها أنس نصرى، مضيفة: «الكليب تم تصويره فى يوم واحد فقط، وكان التركيز فيه على التمثيل والأداء بشكل كبير، وشارك فيه مع نهال نبيل كل من المخرج المنفذ إسلام هشام، ومساعد المخرج نور بدر، ومدير التصوير هيثم زميتا، ومدير الإنتاج أحمد زكى».

وعن الفترة الحالية التى تعيشها أصالة وانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، رفضت التعليق على الأمر، أو ذكر طليقها بأى طريقة، مؤكدة أنها تعيش فترة صعبة، فقدت فيها الكثير من وزنها، قائلة: «أنا ضعفانة.. بعمل دايت ربانى».



وخلال الحفل قدمت أصالة عددًا كبيرًا من أهم أغانيها عبر مشوارها الغنائى، بدأته بأغنية «أكتر» إلا أنها توقفت بعد ثانى أغنية وقالت للجمهور: «قدمت لكم أغانى رومانسية فى البداية حتى لا تقولوا إننى نكدية، لكن الجزء الثانى من الحفل سيكون ملكى وسأقدم خلاله ما يحلو لى».

وبالفعل قدمت أصالة أغنيات حزينة، مثل أغنية «مرة واحد حب واحدة» وتوقفت فى منتصف الأغنية وطلبت من الجمهور أن يغنى معها، وقالت لهم: «إنتو مبتضحكوش ليه غنوا واضحكوا معايا نفسى أضحك».