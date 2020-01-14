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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال تطوير مركز شباب سموحة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:16 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمركز شباب سموحة، والتي تم وضع حجر الأساس لتطويره شهر أغسطس الماضي، من خلال مشروع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالمركز، في إطار تفعيل دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع ومساعدة الدولة في النهوض الاقتصادي وتنمية مواردها.

وفي هذا الصدد، تفقدت نائب محافظ الإسكندرية، كافة الملاعب والمباني التي تتم بها أعمال التطوير، مؤكدة على كافة المسئولين بالمركز بضرورة أن تتم الأعمال على أعلى مستوى لتحقيق أقصى استفادة للمترددين والرياضيين بالمركز، واستفسرت من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والذين أشاروا إلى أنها مستوى مُرْضِي، ويتمنون أنه يصل بعد انتهاء أعمال رفع الكفاءة للمستوى الممتاز الذي يليق بمثل هذا المركز.

وتم إطلاق مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب، وتقوم فكرة المشروع على استغلال كل المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب والإنشاء عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، من أجل توفير خدمات رياضية جديدة جاذبة للشباب وتوفير مصادر تمويل ذاتية لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة.

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