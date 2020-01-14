سيد أبوزيد يكتب: مع الجيش الوطنى الليبى

تحية واجبة للجيش الوطنى الليبى الذى لم يسقط فى الفخ الذى حاولوا نصبه له فى مفاوضات وقف إطلاق النار بموسكو، بعد أن حقق انتصارات كبيرة، حيث نجحت قواته فى تحرير مدينة سرت من قبضة الميليشيات الإرهابية، التابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، والمدعومة من نظام أنقرة بعد عدة معارك، وبعد تفويض مجلس النواب للجيش الليبى بتحرير المدن الليبية من سيطرة حكومة الوفاق.

تعد معركة تحرير مدينة سرت نقلة كيفية ونوعية للجيش العربى الليبى ومؤشرًا لاستعادة طرابلس وباقى الأراضى الليبية، وضربة للتدخل التركى فى ليبيا، ويظهر هذا من خلال حديث العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة العربية الليبية، الذى أوضح أن تحرير مدينة سرت بدأ بمجموعة من الترتيبات المعدة من قبل القيادة العامة وسبقتها عملية تمويه حققت مفاجأة ومباغتة للميليشيات، حيث تقدمت القوات البحرية وسيطرت على ميناء سرت الحيوى، فيما هجمت القوات الجوية وسيطرت على قاعدة القرضابية الجوية، بينما سيطرت القوات البرية على معسكر الساعدى، وعبرت البوابة الرئيسية للمدينة والحى الثالث وسط تأييد الأهالى والتحامهم بقوات الجيش، الذى استقبل بحفاوة بالغة، بينما أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى فى مؤتمر صحفى، عن أن عملية تحرير المدينة استغرقت ٣ ساعات، وجرت من أربعة محاور برية، إضافة إلى محور بحرى، مشيرًا إلى أن الجيش منذ ١٥ يومًا كان ينظم حشودًا ضخمة استعدادًا للعملية، وتم قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.

وسرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع فى منتصف الساحل الليبى بين طرابلس وبنغازى، وتبعد بمسافة ٤٥٠ كيلومترًا عن العاصمة الليبية ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من ١٢٨ ألف نسمة، وتعد منشأ الرئيس معمر القذافى، الذى تحدث عن تحويلها لعاصمة ليبيا، وطلب من الوزارات نقل مقارها إليها، كما أن موقعها يشكل أهمية استراتيجية للجيش الليبى فى عملياته القادمة، وكانت مرشحة لأن تكون قاعدة للتدخل التركى فى ليبيا، كما أن السيطرة على كتيبة الساعدى العسكرية تعد ضربة قوية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من قطر، وسيكون لها دور مهم فى التخديم على عملية تحرير طرابلس، أما ميناء سرت فيمثل أهمية، حيث إن اكتشاف الطاقة فى المنطقة، وسيطرة الجيش عليها سيمكنه من الدفاع عن الموانئ النفطية وخزانات الوقود والنفط، أما قاعدة القرضابية الجوية الليبية فكانت تعتمد عليها الميليشيات المسلحة كمقر لانطلاق الطائرات التركية المسيرة، وتعد أكبر القواعد الجوية الليبية، وتوجد بها ٥٠ حظيرة طائرات من الخرسانة المسلحة.

وجدير بالذكر أن هذه القاعدة مهمة جدًا للقوات الجوية الليبية. أما مطار القرضابية المدنى فهو مطار دولى يقع على مسافة ٢٠ كيلومترًا جنوب سرت، وتنبع أهميته من أنه كان معدًا لاستقبال طائرات كبار رؤساء الدول العربية والأجنبية، الذين كان يستقبلهم الرئيس الراحل معمر القذافى، كما أن لمدينة سرت موقعًا جغرافيًا فريدًا يمكن من يسيطر عليها من التحرك نحو شرق وغرب البلد بحرية تامة وقريبة من حقول النفط الواقعة جنوب شرقها، وكذلك موانئ النفط الرئيسية البريقة ورأس لانوف والسدرة، وحتى لحظة كتابة هذا المقال نجحت قوات جيشنا العربى الليبى فى السيطرة على حامية أساسية، وتتقدم فى أربعة محاور تجاه مصراتة وتطوق المدينة، فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة الخارجية المصرية، بقيادة سامح شكرى، بجهد دبلوماسى جبار وتحركات مكوكية لوقف العدوان التركى على الشقيقة ليبيا.

ورغم كل التآمر التركى نقول بملء الفم بإذن الله النصر حليف جيشنا العربى الليبى، وستكون ليبيا مقبرة لأحلام السلطان العثمانى أردوغان.

