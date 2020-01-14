دقيقة حداد وتهنئة في اجتماع «آداب سوهاج» الدوري

عُقِد اليوم الثلاثاء، مجلس كلية الآداب بجامعة سوهاج، في جلسته الدورية لشهر يناير٢٠٢٠م، برئاسة الدكتور فتوح خليل عميد الكلية، وبحضور الدكتور جمال طه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شعبان عبدالله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وبأمانة الدكتور محمد توفيق مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية وبحضور رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس- أعضاء المجلس - والدكتورة إيمان حماد مدير وحدة الخدمات الإلكترونية، بقاعة الاجتماعات بمجلس الكلية بمبنى الجامعة الجديد بالكوامل.



وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور فتوح خليل بالسادة أعضاء مجلس الكلية الموقر وهنأهم بالعام الميلادى الجديد 2020م، واستهل المجلس بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور نبيل عبدالعزيز أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب الأسبق الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.



وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال منها: تسجيل ومنح الباحثين (الماجستير والدكتوراه)، واعتماد جداول بعض الأقسام خلال الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس للدرجات العلمية، ومنح درجات الماجستير والدكتوراه لبعض الباحثين وطلاب الدراسات العليا.



كما طالب خليل، بضرورة تأمین الكنترولات ومتابعة أعمال التصحيح، وعمليات الرصد وإعلان النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات، مؤكدا التوقيع واعتماد النتائج والرصد داخل الكنترولات.



وخلال حديثه عن سير العملية الإمتحانية، شدد خليل على أنه لن يسمح بحدوث أي حالات غش أو خروج عن النص مطالبًا الطلاب بالجد والاجتهاد والمثابرة وعدم اصطحاب المحمول أو وسائل تكنولوجية تعرضهم للمساءلة، مطالبًا بأن تكون الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط بعيدة عن التعقيد ومن داخل المقررات، علاوة علي ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب علاوة على ضرورة تصحيح المواد أولًا بأول لسرعة إعلان النتائج.



وحول تطبيق الكلية لنظام التصحيح الإلكتروني هذا العام، أكد خليل أنه تم تدريب أعضاء هيئة التدريس وتوعية الطلاب وعقد تجارب على مثل هذه الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بذلك وطباعة الأوراق المتعلقة بنظام التصحيح الالكترونى وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك، ضمن منظومة الجامعة الذكية، وأنه تم عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، للتدريب على الآليات الخاصة بالتصحيح الإلكتروني، موضحًا أن النظام الجديد له عدد من المميزات، خاصة أنه يتماشى مع نظام البابل شيت مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعي، والذي تحقق عدالة التصحيح.



وأوضح عميد الكلية، أن كلية الآداب حريصة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة والمنبثقة من الخطةالاستراتيجية العامة للدولة؛ لمواكبة متغيرات العصر في النظم التعليمية وتوفير كافة الدعم لذلك.