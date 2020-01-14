داعشي مصري: جئت إلى سوريا بعد دعوات الشيوخ المشاهير للجهاد

كشفؤ داعشي مصري موجود بسجون شمال سوريا، أسباب انضمامه لتنظيم داعش، قائلًا، إنه تأثر بما حدث في الدول العربية، وخاصة أحداث سوريا التي كانت مؤثرة، وكان هناك أكثر من مؤتمر للعلماء المسلمين ودعوات من المشايخ المشهورين في مصر والسعودية وغيرها عبر الفضائيات وفي المؤتمرات للجهاد في سوريا لنصرة المستضعفين في سوريا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي من داخل السجن في شمال سوريا: "جئت لنصرة المستضعفين من المسلمين، ولأعيش تحت مظلة دولة تطبق شرع الله".



ولفت هيثم إلى أن عمره 41 عامًا، وكان متزوجا في مصر ولديه ولد وبنتين، لكنه طلق زوجته بعد انضمامه إلى داعش، وتزوج امرأتين واحدة روسية أنجب منها ولدًا، والثانية هولندية تركها حامل.



وعن طبيعة عمله، قبل الانضمام لداعش، قال هيثم إنه كان يعمل محاسب بمصنع أسمنت، وكان لديه مكتب سفريات للحج، ولم يكن لديه مشكلة مادية.

