عاملو مستشفى أبنوب يلقون محاليل الأطفال فوق السطح (صور)

عثرت لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط على 300 عبوة محاليل طبية ملقاة أعلى سطح مستشفى أبنوب المركزي.



ووردت معلومات إلى الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط تفيد قيام بعض العاملين بإلقاء كميات من عبوات المحاليل الخاصة بقسم الأطفال أعلى سطح مستشفى أبنوب المركزي.



وعلى الفور تم تشكيل لجنة من إدارة المتابعة والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط، وتم العثور على 300 عبوة محاليل منها 100 عبوة تم إتلافها و200 عبوة مغلقة.



وتم التحفظ على العبوات وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.