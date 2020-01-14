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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

8 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم الـ46

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعرض "مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية" برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، 8 أفلام روائية طويلة، ضمن فعاليات الدورة 46، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير.

وذكر المهرجان -في بيان مساء الثلاثاء- أن الأفلام الثمانية والتي سيتم عرضها هي: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

بدوره، قال رئيس مهرجان جمعية الفيلم: "المهرجان دائمًا يرفع شعار نحو سينما مصرية مصرية، ومن خلال إستفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، تم اختيار 8 أفلام لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان، من بين 33 فيلمًا عرضت تجاريًا خلال عام 2019.

وأضاف أن مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، سيستضيف إقامة عروض هذه الأفلام، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم، إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز والتكريم يوم 8 فبراير القادم.

وأوضح أنه تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، كما سيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائى، حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار، وتوفيق الدقن، والسيناريست أبوالسعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية.

كانت إدارة المهرجان أعلنت في يوليو الماضي عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية، كأحد الرواد الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.

كما أعلنت إدارة المهرجان من قبل عن تكريمها لعدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد، والسيناريست وحيد حامد، والموسيقار منير الوسيمي، والفنان لطفي لبيب، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم.

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