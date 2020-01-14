خوفًا من الفضيحة.. الدوحة تسعى لإيقاف فيلم «أوراق قطرية»

أعلنت قناة Arte الفرنسية المُنتجة لفيلم المُستوحى من كتاب "أوراق قطرية.. كيف تُموّل الدوحة الإخوان المُسلمين في أوروبا"، عن سعى ومحاولة قطر عرقلة بث وتوزيع الفيلم وسعيها الحصول على الحقوق الدولية للفيلم عبر قناة الجزيرة.



وقال الباحث السياسي عثمان تزجارت رئيس تحرير "جلوبال ووتش أناليز" الفرنسية، إنّه "على الرغم مما كشف عنه كتاب وفيلم أوراق قطرية من حقائق مُذهلة حول حجم تمويل الدوحة لجمعيات الإخوان الإرهابية في أوروبا، إلا أنّ هذا التمويل للشبكة الأوروبية عبر مؤسسة قطر الخيرية إنّما هو فقط قطرة في محيط الأموال التي تمنحها هذه المؤسسة القطرية لشبكات الإخوان في العالم العربي وفي القارة الأفريقية على حدّ سواء".



وكشفت ملفات الكتاب والفيلم الوثائقي معلومات خطيرة عن شبكة رئيسية للإخوان وقطر في لندن، فضلًا عن 22 مشروعًا إسلاميًا في فرنسا تحت ستار العمل الخيري، ومئات المشاريع في أوروبا كلها بتمويل من مؤسسة قطر الخيرية.



كما حوّلت الدوحة 72 مليون يورو إلى 7 دولة أوروبية بهدف دعم 140 مشروعًا مرتبطًا بتنظيم الإخوان الإرهابي، واختراق المؤسسات التعليمية لبث الأفكار المتطرفة، فضلًا عن تخصيص رواتب شهرية عالية لبعض قيادات تنظيم الإخوان في أوروبا.