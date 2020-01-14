مستشار النمسا يدعو لتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة عناصر الإرهاب

أكد المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، أهمية تعزيز الأمن في البلاد وملاحقة عناصر الإرهاب وتوفير أقصى درجات الأمن مع تحسين ظروف العمل والمعيشة لرجال الشرطة.

جاء ذلك في جولة تفقدية أجراها المستشار كورتس بصحبة شريكه في الائتلاف الحكومي فيرنر كوجلر نائب رئيس الحكومة، ووزير الداخلية كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، لأحد محطات القطارات الدولية في وسط العاصمة فيينا.

وشدد وزير الداخلية على تكثيف الجهود الأمنية في محطات القطارات الدولية، التي تشهد تدفق الآلاف يوميا من كل الدول المجاورة؛ مما يتطلب يقظة أمنية لملاحقة عناصر الإرهاب ومهربي البشر وعصابات الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن يقدم وزير الداخلية تقريرا عن الأوضاع الأمنية في البلاد غدا الأربعاء في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

يُذكَّر أن محطة قطارات "فيستبانهوف" الدولية التي تفقدها المسئولون الثلاثة اليوم تعرضت لأزمة في 2015 بسبب التدفقات الكثيفة للاجئين الذين قدموا بالقطارات من المجر وصربيا في طريقهم للاستقرار في النمسا وألمانيا.